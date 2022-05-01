Trabzonspor'un kupa töreni belli oldu

01 Mayıs 2022 Pazar, 15:29

Haftalardır oturduğu zirve koltuğunda şampiyonluğunu aslında uzun süre önce herkese kabul ettiren Trabzonspor, dün 38 yıl sonra zaferini resmen ilan etti. Müthiş bir hırsla mücadele edilen sezonun finalinde tansiyonun yükseldiği anlar olsa da bordo-mavili takım, ihtiyacı olan 1 puanı alıp mutlu sona ulaştı. Günlerdir şehre 'şampiyonluk akını' gerçekleştiren Trabzonsporlu taraftarların coşkusu ise bitiş düdüğüyle birlikte tavan yaptı. Sahaya girerek hasretle bekledikleri şampiyonluğu horonlarla kutlayan bordo-mavililer, oluşturdukları müthiş atmosferle mutluluklarını doyasıya yaşadı.

REKORA ORTAK OLDU

Trabzonspor, Süper Lig'in sona ermesine 3 hafta kala şampiyon olarak Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

TAÇ TÖRENİ ALTAY MAÇINDA

Trabzonspor, şampiyonluk kupasına iki hafta sonra kavuşacak. Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre; Süper Lig kupası, şampiyonluğun garantilenmesi durumunda son içi saha maçında veriliyor. Buna göre bordo-mavililer, mayısın ikinci haftasında Altay ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacağı mücadelenin ardından sahada kupasını taraftarının karşısında kaldıracak.

ŞÖLEN BİTMEYECEK

Büyük hedefe ulaşan Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları 40 gün 40 gece sürecek gibi görünüyor… Şehirde günler öncesinde başlayan coşku, dünkü karşılaşmayla tavan yaparken eğlencelerin sonu da gelmiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nın söz verdiği 61 pare top atışının iki hafta sonra iç sahadaki Altay maçında kupanın kaldırıldığı anlarda yapılacağı öğrenilirken tarihte görülmemiş bir şölen planlanıyor.