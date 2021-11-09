Burak'a övgü: "Ligue 1'deki en iyi forvet o"
Fransız basını tarafından eleştiri oklarının hedefi olan Lille takımının golcüsü Burak Yılmaz'a övgü geldi.
Ligue 1'de Cumartesi günü oynanan Lille - Angers maçındaki performansı ile Fransız basınından eleştiriler alan Burak Yılmaz, Lequipe gazetesinden 2 puan almıştı.
Angers'in savunma oyuncusu Romain Thomas ise La Voix des Sports'a yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz hala çok tehlikeli bir futbolcu. Onu hep takip ediyorum. Birçok özelliği var ve yüksek çaba gösteriyor. Takımına bağlı bir isim.36 yaşında olmasına rağmen hala Ligue 1'deki en iyi forvet o" dedi.
Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 3 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
Milli oyuncu, geçtiğimiz sezon ise Lille forması ile 33 maçta 18 gol ve 5 asistlik katkıda bulunmuştu.
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