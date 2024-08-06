Burhan Akbudak, son 16 turunda mağlup oldu!

Paris 2024'te milli güreşçi Burhan Akbudak, grekoromen stil 77 kiloda Macar Zoltan Levai'ye 2-1 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 14:58
Burhan Akbudak, son 16 turunda mağlup oldu!
Abone Ol google-news

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Burhan Akbudak, son 16 turunda Macar rakibine yenildi.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Burhan Akbudak, grekoromen stil 77 kiloda Macaristan'dan Zoltan Levai ile karşı karşıya geldi.

Milli sporcu, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Burhan Akbudak, Macar güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için repesajda mücadele verecek.


Burhan Akbudak haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri Güreş haberleri

İlgili Haberler

Eda Erdem'den sonra bir ilk: Melissa Vargas, Paris 2024'te tarihe geçti!

Eda Erdem'den sonra bir ilk: Melissa Vargas, Paris 2024'te tarihe geçti!
Daniele Santarelli'den Paris 2024 açıklaması: 'Biz Türkiye'yiz, madalya alacağız'

Daniele Santarelli'den Paris 2024 açıklaması: 'Biz Türkiye'yiz, madalya alacağız'
Evin Yavuz, son 16 turunda Paris 2024'e veda etti!

Evin Yavuz, son 16 turunda Paris 2024'e veda etti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler