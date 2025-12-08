Burhanettin Tekdağ Kupası Lobster’ın

1992 yılında Burhanettin Tekdağ tarafından kurulan kulüp her yıl 20’nin üzerinde yarış organize ediyor, bu yarışlarda da 150'ye yakın yat ve 1500'ün üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası’nın birinci gününde sağanak yağış nedeniyle aksaklık yaşanırken ikinci gün yarışı ise olumsuz hava koşullara nedeniyle yapılamadı. Yarışta ilk günü birinci sırada tamamlayan Lobster da birincilik kupasının sahibi oldu.

Ersen Dinç, Harun Atasoy, Erhan Karaca, Yüce Öneyli, Güngör Sarı, Sinan Kayar, Engin Yuvaktaş, Ercan Erdil, Bülent Kazıikoğlu ve Oray Dinç’ten oluşan Lobster, birincilik kupasını Marmaris Yat Kulübü’nde düzenlenen törende aldı.