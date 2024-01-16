Burkina Faso - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Burkina Faso, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası D Grubu ilk maçında Moritanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 27:00'de başlayacak.
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Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor.
Hubert Velud yönetimindeki Burkina Faso, ilk maçında Amir Abdou'nun ekibi Moritanya ile karşı karşıya gelecek.
BURKİNA FASO - MORİTANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Fildişi Sahili'ndeki Stade de la Paix de Bouake'de oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
BURKİNA FASO - MORİTANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TV 8.5 ve S Sport Plus platfromundan naklen yayımlanacak.
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