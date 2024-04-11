Burnley Teknik Direktörü Kompany'ye biri ertelemeli 2 maç ceza

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'nin teknik direktörü Vincent Kompany, Chelsea maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle biri ertelemeli 2 maçtan men cezası aldı.

AA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 15:58
Burnley Teknik Direktörü Kompany'ye biri ertelemeli 2 maç ceza
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Burnley'yi geçen yıl Premier Lig'e çıkaran, bu sezon ise düşmeme mücadelesi veren Belçikalı teknik adam, 30 Mart'ta Chelsea ile oynadıkları maçta hakemin penaltı ve kart kararlarına gösterdiği tepki sonrası kırmızı kart görmüştü.

Premier Lig'deki hakem standardının da yeterince iyi olmadığını savunan 38 yaşındaki Kompany, federasyon tarafından biri yıl sonuna kadar ertelenen iki maçtan men ve 10 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

Kompany, cumartesi günü takımının Brighton Hove Albion ile oynayacağı maçta saha kenarındaki yerini alamayacak.


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