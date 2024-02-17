Arsenal deplasmanda Burnley'i gole boğdu!
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal deplasmanda Burnley'i 5-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Vincent Kompany'nin yönetimindeki Burnley ile Arsenal'in çalıştırdığı Mikel Arteta karşı karşıya geldi.
Turf Moor'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 5-0 kazanırken goller; 4. dakikada Martin Odegaard, 41. dakikada penaltıdan Bukayo Saka, 47. dakikada yine Bukayo Saka, 66. dakikada Leandro Trossard ve 78. dakikada Kai Havertz kaydetti.
Göz Atın
Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 55'e yükseltirken, Burnley 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal evinde Newcastle United'ı ağırlarken, Burnley deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Anagold Madencilik'in çevre izin ve lisansı iptal edildi
- 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket
- '9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede'
- Döner ustasının Kurum'a yanıtı gündem oldu
- Cumhur'un Mansur Yavaş planı!
- 387 hakim ve savcı hakkında inceleme
- 'Kredi kartına kısıtlama yerine...'
- Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu
- Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
- 'AKP'ye bırakılamaz'