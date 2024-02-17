Arsenal deplasmanda Burnley'i gole boğdu!

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal deplasmanda Burnley'i 5-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 20:21
Arsenal deplasmanda Burnley'i gole boğdu!
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İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Vincent Kompany'nin yönetimindeki Burnley ile Arsenal'in çalıştırdığı Mikel Arteta karşı karşıya geldi.

Turf Moor'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 5-0 kazanırken goller; 4. dakikada Martin Odegaard, 41. dakikada penaltıdan Bukayo Saka, 47. dakikada yine Bukayo Saka, 66. dakikada Leandro Trossard ve 78. dakikada Kai Havertz kaydetti.

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Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 55'e yükseltirken, Burnley 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal evinde Newcastle United'ı ağırlarken, Burnley deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.


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