Burnley'de 14 futbolcu ile yollar ayrıldı, Wout Weghorst takımda kaldı
İngiltere Premier Ligi'nde küme düşen Burnley'de 14 futbolcu ile yollar ayrıldı. İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Hollandalı forvet Wout Weghorst ise takımda kaldı.
İngiltere Premier Ligi'nde Burnley de küme düşen ekiplerden oldu. Gelecek sezon Championship'te mücadele edecek Burnley'in Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anıldı. Ancak İngiliz ekibi, 29 yaşındaki golcü oyuncunun takımda kalacağını açıkladı.
Burnmey'de takım kaptanı Ben Mee ile birlikte 14 isimle yolların ayrılması kararı alındı. 11 yıldır takımda oynayan ve iki kez takımın Premier Lig'e yükseklemsinde pay sahibi olan Ben mee'nin yanısıra, Aaron Lennon, Phil Bardsley, Dale Stephens, Erik Pieters ve James Tarkowski ile de yollar ayrıldı.
İngiliz milli oyuncu Tarkowski ise Everton ile transfer görüşmelerinde bulunuyor. Burnley, orta saha oyuncusu Jack Cork ile golcü Matej Vydra'nın sözleşmesini uzatmak için masada.
2015-16 yılından bu yana ilk kez ikinci ligde mücadele edecek Burnmey'de, 23 yaş altı oyuncular Joel Mumbongo, Richard Nartey, Anthony Glennon, Ethen Vaughan, Sam Unwin, Anthony Gomez Mancini, Calen Gallagher-Allison ve Harry Allen'le de yollar ayrıldı.
Burnley Football Club can confirm its list of retained players following the end of the 2021/22 season.— Burnley FC (@BurnleyOfficial) June 10, 2022
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