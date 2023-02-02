Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fatih Yörümez'i transfer etti

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fatih Yörümez'i renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 17:23
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fatih Yörümez'i transfer etti
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, libero Fatih Yörümez'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, libero Caner Ergül'ün sakatlığının ardından 23 yaşındaki Yörümez'in transfer edildiği belirtildi.

Geçen sezon Bingöl Solhanspor'da forma giyen 1,82 metre boyundaki Yörümez, sezonun kalan bölümünde Bursa temsilcisinde forma giyecek.


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