Bursa Büyükşehir Bld.Spor, Arkas Spor'u rahat geçti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Arkas Spor'u 3-1'lik set skoruyla yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Asiye Tuzkan, Sadettin Deneri
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Yiğit Yıldız, Abreu, Panou (Umut Özdemir, Erhan Hamarat, Gökhan Çatal, Kemal Kayhan)
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Can Koç, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Metin (Zenger, Melih Sıratca, Aleksey Atilla Öztire, Onur Topbaşlı)
Setler: 25-19, 25-20, 20-25, 28-26
Süre: 125 dakika (25, 31, 30, 39)
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