Bursa Büyükşehir Bld.Spor, Arkas Spor'u rahat geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.

Bursa Büyükşehir Bld.Spor, Arkas Spor'u rahat geçti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 21:12

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Arkas Spor'u 3-1'lik set skoruyla yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Asiye Tuzkan, Sadettin Deneri

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Yiğit Yıldız, Abreu, Panou (Umut Özdemir, Erhan Hamarat, Gökhan Çatal, Kemal Kayhan)

Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Can Koç, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Metin (Zenger, Melih Sıratca, Aleksey Atilla Öztire, Onur Topbaşlı)

Setler: 25-19, 25-20, 20-25, 28-26

Süre: 125 dakika (25, 31, 30, 39)


Etiketler: #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi #Bursa Büyükşehir Belediyespor #Arkas Spor
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