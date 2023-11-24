Bursa Uludağ Basketbol, Dubrovnik'i devirdi
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası karşılaşmasında Bursa Uludağ Basketbol evinde konuk ettiği ZKK Ragusa Dubrovnik'i 60-50 mağlup etti.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. hafta maçında Bursa Uludağ Basketbol, konuk ettiği Hırvat ekibi ZKK Ragusa Dubrovnik'i 60-50 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Marion Ortis, Llias Karpanos, Bogna Podkowinska
Bursa Uludağ Basketbol: Miray Balotu 3, Baptiste 22, Efsun Çelik 2, Tuba Poyraz 16, Sarr 2, Deniznur Çakır, İpek Garip 11, Eda Şahin 4, Tuğçe Turus
ZKK Ragusa Dubrovnik: Hajdin 12, Peric 4, Strilic 13, Todoric 4, Ujevic 15, Cicic 2, Milat
1. Periyot: 19-12
Devre: 34-27
3. Periyot: 54-37
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MSB'den açıklama geldi!
- Üç dakika arayla iki deprem
- Ümit Özdağ o protokolü paylaştı!
- ‘Ortalama zekaya sahip…’
- Hakim görevden alındı!
- 'Hamas'ın yaptığını Türkiye'de yapmak zorundayız'
- Kredi kartı faizlerine ilişkin yeni karar!
- Çinli otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor
- Dilan Polat cezaevinden aradı