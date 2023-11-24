Bursa Uludağ Basketbol, Dubrovnik'i devirdi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası karşılaşmasında Bursa Uludağ Basketbol evinde konuk ettiği ZKK Ragusa Dubrovnik'i 60-50 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 09:23
Bursa Uludağ Basketbol, Dubrovnik'i devirdi
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. hafta maçında Bursa Uludağ Basketbol, konuk ettiği Hırvat ekibi ZKK Ragusa Dubrovnik'i 60-50 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Marion Ortis, Llias Karpanos, Bogna Podkowinska

Bursa Uludağ Basketbol: Miray Balotu 3, Baptiste 22, Efsun Çelik 2, Tuba Poyraz 16, Sarr 2, Deniznur Çakır, İpek Garip 11, Eda Şahin 4, Tuğçe Turus

ZKK Ragusa Dubrovnik: Hajdin 12, Peric 4, Strilic 13, Todoric 4, Ujevic 15, Cicic 2, Milat

1. Periyot: 19-12

Devre: 34-27

3. Periyot: 54-37


Bursa Uludağ Basketbol ZKK Ragusa Dubrovnik FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

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