Bursaspor Basketbol, deplasmanda farklı mağlup!

20.11.2025 09:51:00
Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında konuk olduğu Fransız kulübü Cholet Basket'e 109-77 yenildi.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, konuk olduğu Fransız kulübü Cholet Basket'e 109-77 mağlup oldu.

Ev sahibi ekip, Cholet kasabasındaki La Meilleraie Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 34-20, ilk yarısını da 64-40 önde tamamladı.

Son periyoda 20 sayılık (86-66) üstünlükle giren Cholet Basket, karşılaşmayı 109-77 kazandı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cholet Basket, gruptaki 3. galibiyetini aldı.

Gruptaki 5. maçından da mağlup ayrılan Bursaspor'da King, 20 sayıyla sahanın en skoreri oldu.

İlgili Konular: #Bursaspor #FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi #Cholet Basket

