Bursaspor, şampiyonluk yolunda Eskişehir'den büyük avantajla dönüyor!

2. Lig Kırmızı Grup'un lideri Bursaspor, Eskişehir'de 35 bin taraftarının izlediği maçta Ankara Demirspor'u 1-0 yendi. Yeşil beyazlı ekip, gelecek hafta sahasındaki Somaspor karşılaşmasında berabere kalsa dahi 1. Lig'e yükselecek.

ESKİŞEHİR'DE 35 BİN SEYİRCİ

Ankara Demirspor ile Bursaspor takımlarının maçı, yeşil-beyazlı ekibin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı talep doğrultusunda Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynandı.

Müsabakanın ilk yarısında Bursaspor, 15. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi de bu skorla üstün kapattı.

İkinci yarıda rakibinin skoru eşitlemesine izin vermeyen yeşil-beyazlılar, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Lider Bursaspor bu sonuçla 23. galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini 74 puanla korudu.

BURSASPOR GELECEK HAFTAYI BEKLİYOR

Bursaspor'un en yakın rakibi Aliağa Futbol'un da bu haftaki karşılaşmadan galip gelmesiyle aradaki 6 puanlık fark değişmedi.

Yeşil-beyazlı ekip, 32. hafta karşılaşmasında kendi evinde Somaspor'u ağırlayacak.

Bursaspor, bu maçtan 1 puanla ayrılması halinde rakibinin aldığı sonuca bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek ve 1. Lig'e yükselecek.