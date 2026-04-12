Bursaspor, şampiyonluk yolunda Eskişehir'den büyük avantajla dönüyor!

Bursaspor, şampiyonluk yolunda Eskişehir'den büyük avantajla dönüyor!

12.04.2026 18:06:00
Bursaspor, şampiyonluk yolunda Eskişehir'den büyük avantajla dönüyor!

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 32. haftasında Eskişehir'de oynanan mücadelede Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

2. Lig Kırmızı Grup'un lideri Bursaspor, Eskişehir'de 35 bin taraftarının izlediği maçta Ankara Demirspor'u 1-0 yendi. Yeşil beyazlı ekip, gelecek hafta sahasındaki Somaspor karşılaşmasında berabere kalsa dahi 1. Lig'e yükselecek.

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bursaspor ile Ankara Demirspor'un Eskişehir'de oynadığı müsabakayı yaklaşık 35 bin yeşil-beyazlı taraftar takip etti.

ESKİŞEHİR'DE 35 BİN SEYİRCİ 

Ankara Demirspor ile Bursaspor takımlarının maçı, yeşil-beyazlı ekibin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı talep doğrultusunda Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynandı.

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren yaklaşık 35 bin Bursaspor taraftarları, takımını Eskişehir'de yalnız bırakmadı.

Müsabakanın ilk yarısında Bursaspor, 15. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi de bu skorla üstün kapattı.

İkinci yarıda rakibinin skoru eşitlemesine izin vermeyen yeşil-beyazlılar, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Lider Bursaspor bu sonuçla 23. galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini 74 puanla korudu.

BURSASPOR GELECEK HAFTAYI BEKLİYOR

Bursaspor'un en yakın rakibi Aliağa Futbol'un da bu haftaki karşılaşmadan galip gelmesiyle aradaki 6 puanlık fark değişmedi. 

Yeşil-beyazlı ekip, 32. hafta karşılaşmasında kendi evinde Somaspor'u ağırlayacak.

Bursaspor, bu maçtan 1 puanla ayrılması halinde rakibinin aldığı sonuca bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek ve 1. Lig'e yükselecek.

İlgili Konular: #eskişehir #Bursaspor #Ankara Demirspor #TFF 2. Lig Kırmızı Grup

Ozan Kabak'tan Hoffenheim kararı!
Ozan Kabak'tan Hoffenheim kararı! Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hoffenheim forması giyen milli oyuncu Ozan Kabak'ın, kulübü ile yeni sözleşme imzalayacağı aktarıldı.
Ziraat Bankkart seride öne geçti!
Ziraat Bankkart seride öne geçti! Ziraat Bankkart, Voleybol Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında kendi evinde ağırladığı Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.
Real Betis'in hasreti 7 maça çıktı!
Real Betis'in hasreti 7 maça çıktı! Real Betis, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Osasuna ile 1-1 berabere kaldı.