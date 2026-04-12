Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.04.2026 17:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Real Betis'in hasreti 7 maça çıktı!

Real Betis, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Osasuna ile 1-1 berabere kaldı.

Estadio El Sadar Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 beraberlik ile sona erdi.

HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI

Real Betis'in golünü 7. dakikada Ez Abde kaydederken, Osasuna 40. dakikada Ante Budimir'in penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Real Betis'in galibiyet hasreti 7 maça çıkarken, bu sonuçla Osasuna 39 puanla 9. sıraya, Real Betis ise 46 puanla 5. sıraya yerleşti.

Gelecek hafta Osasuna deplasmanda Athletic Bilbao ile, Real Betis ise deplasmanda Girona FC ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #la liga #real betis #Osasuna

