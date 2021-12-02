Bursaspor'da İsmail Çokçalış'ın sözleşmesi feshedildi
Bursaspor’da kadro dışı bırakılan İsmail Çokçalış’ın sözleşmesi feshedildi. Konuyla ilgili yeşil-beyazlı kulübün açıklama yapması bekleniyor.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da flaş bir gelişme yaşandı.
Yeşil-beyazlı kulübü federasyona şikayet eden sonrasında da parası ödendikten sonra kadro dışı bırakılan İsmail Çokçalış’ın sözleşmesi feshedildi.
Bursaspor’un TFF’nin internet sitesindeki kadrosunda da yer almayan İsmail Çokçalış’la ilgili yeşil-beyazlı kulübün açıklama yapması bekleniyor.
Bursaspor Kulübü’nün bu durumdan maddi kazanç sağlayıp sağlamadığı da merak konusu haline geldi. Bilindiği gibi yeşil-beyazlı kulüp, geçtiğimiz hafta oyuncuya, serbest kalmaması adına 2 milyon 119 bin TL’lik bir ödeme yaptığını açıklamıştı.
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