Bursaspor'da İsmail Çokçalış'ın sözleşmesi feshedildi

02 Aralık 2021 Perşembe, 14:44

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da flaş bir gelişme yaşandı.

Yeşil-beyazlı kulübü federasyona şikayet eden sonrasında da parası ödendikten sonra kadro dışı bırakılan İsmail Çokçalış’ın sözleşmesi feshedildi.

Bursaspor’un TFF’nin internet sitesindeki kadrosunda da yer almayan İsmail Çokçalış’la ilgili yeşil-beyazlı kulübün açıklama yapması bekleniyor.

Bursaspor Kulübü’nün bu durumdan maddi kazanç sağlayıp sağlamadığı da merak konusu haline geldi. Bilindiği gibi yeşil-beyazlı kulüp, geçtiğimiz hafta oyuncuya, serbest kalmaması adına 2 milyon 119 bin TL’lik bir ödeme yaptığını açıklamıştı.



