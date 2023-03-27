Bursaspor'da Özer Hurmacı dönemi
TFF 2. Lig ekibi Bursaspor, futbol sorumlusu olarak eski oyuncusu Özer Hurmacı'yı görevlendirdi.
Bursaspor, teknik direktör İsmail Ertekin ile yolları ayırdıktan sonra bu göreve Özer Hurmacı'yı getirdi.
2021 yazında futbola ara veren Özer Hurmacı, 1 yıl 8 ay sonra yeniden futbola dönmüş ve bir kez daha Bursaspor forması giymişti. Bu sezon toplamda 2 maçta 60 dakika süre alan Özer Hurmacı, görevi devralan kişi oldu.
Özer Hurmacı
OYUNCU-MENAJER GÖREVİ
Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem Futbol Sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig'in 5. şampiyonu olan Bursaspor, 3. kademe olan TFF 2. Lig'de 30 puanla kümede kalma savaşı veriyor.
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