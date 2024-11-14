Bursaspor'dan FIBA Erkekler Avrupa Kupası'na veda!

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 6. ve son hafta maçında Bursaspor Yörsan, Slovakya temsilcisi Patrioti Levice'ye 101-97 yendi.

Bursaspor'dan FIBA Erkekler Avrupa Kupası'na veda!
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AA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 09:55

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 6. ve son hafta maçında Bursaspor Yörsan, Slovakya temsilcisi Patrioti Levice'ye 101-97 mağlup oldu.

Bu sonuçla grubu 3'er galibiyet ve yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan Bursaspor Yörsan, organizasyona veda etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Carsten Straube (Almanya), Viola Györgyi (Romanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

Bursaspor Yörsan: Pipes 5, Brown 21, Ömer Utku Al 2, Michineau 14, Grantham 11, Sharma 4, Sarper David Mutaf 18, Gavrilovic 17, Berkay Candan 5

Patrioti Levice: Nichols 23, Pazicky 2, Jelks 8, Terins 24, Kivimaki 7, Abrham 16, Bojanovsky 6, Sikiras, Solcansky, Gamble 15, Krajcovic

1. Periyot: 28-25

Devre: 49-43

3. Periyot: 72-76


Etiketler: #Bursaspor #patrioti levice #FIBA Erkekler Avrupa Kupası

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