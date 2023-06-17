Bursaspor’un efsane ismi Vahit Doğan hayatını kaybetti

Yayınlanma: 17.06.2023 - 10:45

Güncelleme: 17.06.2023 - 11:00

Bursaspor’un efsane isimlerinden Vahit Doğan 79 yaşında hayatını kaybetti.

Bursaspor’dan paylaşılan taziye mesajda şu ifadelere yer verildi:



“Efsane futbolcumuz ve genel kurul üyemiz Vahit Doğan'ın vefat haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi ikindi namazına müteakip Ulu Cami’den kaldırılacak olup, Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.”

Vahit Doğan