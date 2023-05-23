PFDK'den Bursaspor’a para cezası!

Yayınlanma: 23.05.2023 - 18:20

Güncelleme: 23.05.2023 - 18:20

TFF 2. Lig'in 37. haftasında oynanan Somaspor maçı sonrası PFDK’ye sevk edilen Bursaspor’un cezası belli oldu.

Bu mücadelede 6 sarı kart gören yeşil-beyazlılar, sportmenliğe aykırı davranışı sebebiyle disiplin kurulan sevk edilmişti.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Bursaspor 4 bin 200 TL para cezasına çarptırıldı.