PFDK'den Bursaspor’a para cezası!
Somaspor maçı sonrası PFDK’ye sevk edilen Bursaspor’a 4 bin 200 TL para cezası verildi.
TFF 2. Lig'in 37. haftasında oynanan Somaspor maçı sonrası PFDK’ye sevk edilen Bursaspor’un cezası belli oldu.
Bu mücadelede 6 sarı kart gören yeşil-beyazlılar, sportmenliğe aykırı davranışı sebebiyle disiplin kurulan sevk edilmişti.
TFF’den yapılan açıklamaya göre, Bursaspor 4 bin 200 TL para cezasına çarptırıldı.
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