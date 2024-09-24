Buruk dediğini yaptı futbolcuların formu arttı ve G.Saray’ın oyunu gelişti

Yayınlanma: 24.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.09.2024 - 04:00

Zaha ile Kerem Aktürkoğlu gibi kritik isimlerin takımdan ayrılmasına rağmen Buruk elindeki kadronun kalitesine ve oyun gücüne güvendi. Deneyimli çalıştırıcı, yeni transferler Sara, Jakobs ve Osimhen’e “fabrika ayarları” olarak yorumladığı taktik planlarında önemli yer verdi. Sara, Torreira’nın yükünü hafifletti. Jakobs, sol bekte hem savunma hem hücum gücüyle ayrılan Köhn’ün çok üstünde performans sergiledi. Osimhen, sanki yıllardır G.Saray’da oynuyormuş gibi takıma adapte oldu, sahaya çıktığı 2 maçta skor katkısı verip sakat Icardi’nin yokluğunu hissettirmedi.



YUNUS'UN YÜKSELİŞİ

G.Sara y altyapısından yetişen, form grafiği pek istikrarlı olmayan ve geride kalan sezonları farklı takımlarda kiralık geçiren Yunus Akgün, Okan Buruk’un en güvendiği isimlerden biri haline geldi. Kerem ve Zaha’nın ayrılığı sonrasında kanat bölgesine transfer konusunda yoğun eleştirilerle karşılaşan Buruk, Yunus’u sol çizgiye adım adım ilk 11 için hazırladı. Önce Ç.Rize ardından G.Antep maçlarında forma giyen Akgün, 1 kez ağları sarstı. F.Bahçe derbisinde Yunus’u 11’de görenler yine şaşkınlık yaşasa da 24 yaşındaki futbolcu, fizik gücü, rakip savunmayı yıpratan görüntüsü ve savunmadaki kritik kademeleriyle göz doldurdu. Yunus’un derbide attığı 1 gol ofsayta takıldı, bir şutunu da kaleci Livakovic güçlükle çıkardı.





