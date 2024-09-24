Buruk dediğini yaptı futbolcuların formu arttı ve G.Saray’ın oyunu gelişti
Galatasaray Teknik Direkörü Okan Buruk, “Fabrika ayarlarına döneceğiz” sözünü yerine getirdi. SarıKırmızılıların hocası, özellikle yönetimle birlikte yoğun eleştirilere maruz kaldığı transfer döneminin ardından bu açıklamayı yaparak camiaya umut vermişti.
Zaha ile
Kerem Aktürkoğlu gibi kritik isimlerin
takımdan ayrılmasına rağmen Buruk
elindeki kadronun kalitesine ve oyun
gücüne güvendi. Deneyimli çalıştırıcı,
yeni transferler Sara, Jakobs ve Osimhen’e
“fabrika ayarları” olarak yorumladığı
taktik planlarında önemli yer verdi. Sara,
Torreira’nın yükünü hafifletti. Jakobs, sol
bekte hem savunma hem hücum gücüyle
ayrılan Köhn’ün çok üstünde performans
sergiledi. Osimhen, sanki yıllardır G.Saray’da
oynuyormuş gibi takıma adapte oldu,
sahaya çıktığı 2 maçta skor katkısı verip
sakat Icardi’nin yokluğunu hissettirmedi.
YUNUS'UN YÜKSELİŞİ
G.Sara y altyapısından yetişen, form grafiği pek
istikrarlı olmayan ve geride kalan sezonları farklı
takımlarda kiralık geçiren Yunus Akgün, Okan Buruk’un
en güvendiği isimlerden biri haline geldi. Kerem ve
Zaha’nın ayrılığı sonrasında kanat bölgesine transfer
konusunda yoğun eleştirilerle karşılaşan Buruk,
Yunus’u sol çizgiye adım adım ilk 11 için hazırladı.
Önce Ç.Rize ardından G.Antep maçlarında
forma giyen Akgün, 1 kez ağları sarstı.
F.Bahçe derbisinde Yunus’u 11’de
görenler yine şaşkınlık yaşasa
da 24 yaşındaki futbolcu, fizik
gücü, rakip savunmayı yıpratan
görüntüsü ve savunmadaki
kritik kademeleriyle göz
doldurdu. Yunus’un derbide
attığı 1 gol ofsayta takıldı, bir
şutunu da kaleci Livakovic
güçlükle çıkardı.
Spor Haberleri
- Fabrika ayarı tuttu
- İrfan Can neden yok?
- Real Betis, evinde Mallorca'ya yenildi
- Al Nassr, Kral Kupası'nda turladı
- Kızılyıldız, Partizan'a gol oldu yağdı!
- Selçuk İnan: 'Takımımla gurur duyuyorum'
- Muhammed Cham: 'Zamana ihtiyacımız var'
- Atalanta - Como maçı ertelendi
- 'Sabrımızı taşıracak seviyeye ulaşmıştır'
- Benfica'da Kerem ve Orkun rüzgarı sürüyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- H.K.G.'ye istismar davasında karar
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- 'İmamoğlu' hareketliliği: CHP olağanüstü toplanacak
- Samandağ'da hasat son buldu: Kilosu 350 TL
- Şehit polis Şeyda Yılmaz ile kahreden ayrıntı
- Saldırganın eski yakın arkadaşı konuştu
- Netanyahu'dan 'evlerinizi terk edin' çağrısı
- Eski Emniyet müdürünün iki yardımcısı ihraç edildi
- Şeyda Yılmaz'ı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
- İçişleri'nden 'sınır ihlali' açıklaması