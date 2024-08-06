Buse Çavuşoğlu, bronz madalya için mindere çıkacak!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda repesaj maçından galibiyetle ayrılan Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya için mücadele edecek.

AA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 14:28
Buse Çavuşoğlu, bronz madalya için mindere çıkacak!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda repesaj maçını kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya için mindere çıkacak.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, repesaj maçında Polonyalı Viktorya Choluj'u 4-3 yendi.

Milli sporcu, akşam seansında bronz madalya için Kuzey Koreli Sol Gum Park ile karşılaşacak.


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