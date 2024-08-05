Yusuf Dikeç pozuyla kutladı: Duplantis, altın madalyayı dünya rekoru kırarak aldı!

Yeni Olimpiyat ve dünya rekoru Armand Duplantis'in oldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sırıkla atlama finalinde 6.25'lik dereceye ulaşan Duplantis altın madalyayı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 23:32
Yusuf Dikeç pozuyla kutladı: Duplantis, altın madalyayı dünya rekoru kırarak aldı!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Sırıkla Atlama finalinde Armand Duplantis altın madalyayı aldı. Duplantis üst üste 2. Olimpiyat katılımında da kürsünün zirvesine çıktı. 

Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis atlayışının ardından Yusuf Dikeç'in ikonikleşen hareketiyle kutlama yaptı. 

OLİMPİYAT REKORU

6.10'luk dereceyle Olimpiyat rekoru kıran Duplantis, 6.25'lik dünya rekoru denemesinde üçüncü hakkında başarılı oldu.

Duplantis 6.20'lik derecesiyle daha önceki rekorun da sahibiydi. 


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