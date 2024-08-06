Atıcılıkta altın madalya İtalya'nın!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı skeet karışık takım kategorisinde altın madalya İtalya'ya gitti.

AA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 00:15
Atıcılıkta altın madalya İtalya'nın!
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Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda Diana Bacosi ve Gabriele Rossetti'den oluşan İtalya ekibi, finalde Austen Jewell Smith ve Vincent Hancock'un yer aldığı ABD takımını 45-44 yenerek altın madalya kazandı.

Bu kategoride bronz madalyayı ise Yiting Jiang ve Jianlin Lyu'dan oluşan Çin, Maheshwari Chauhan ve Anant Jeet Singh Nakura'nın temsil ettiği Hindistan'ı 44-43 yenerek elde etti.


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