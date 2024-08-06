Atıcılıkta altın madalya İtalya'nın!

Yayınlanma: 06.08.2024 - 00:15

Güncelleme: 06.08.2024 - 00:15

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda Diana Bacosi ve Gabriele Rossetti'den oluşan İtalya ekibi, finalde Austen Jewell Smith ve Vincent Hancock'un yer aldığı ABD takımını 45-44 yenerek altın madalya kazandı.

Bu kategoride bronz madalyayı ise Yiting Jiang ve Jianlin Lyu'dan oluşan Çin, Maheshwari Chauhan ve Anant Jeet Singh Nakura'nın temsil ettiği Hindistan'ı 44-43 yenerek elde etti.