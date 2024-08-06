Atıcılıkta altın madalya İtalya'nın!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı skeet karışık takım kategorisinde altın madalya İtalya'ya gitti.
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda Diana Bacosi ve Gabriele Rossetti'den oluşan İtalya ekibi, finalde Austen Jewell Smith ve Vincent Hancock'un yer aldığı ABD takımını 45-44 yenerek altın madalya kazandı.
Bu kategoride bronz madalyayı ise Yiting Jiang ve Jianlin Lyu'dan oluşan Çin, Maheshwari Chauhan ve Anant Jeet Singh Nakura'nın temsil ettiği Hindistan'ı 44-43 yenerek elde etti.
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