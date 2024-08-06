Büyük Britanyalı Keely Hodgkinson'dan altın madalya
Kadınlar 800 metrede Büyük Britanyalı Keely Hodgkinson altın madalya kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Britanyalı Keely Hodgkinson, kadınlar 800 metrede altın madalya elde etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar 800 metre finalleri gerçekleştirildi.
Büyük Britanyalı Keely Hodgkinson 1.56.72'lik derecesiyle altın madalyaya uzanırken, Etiyopyalı Tsige Duguma 1.57.15'le gümüş, Kenyalı Mary Moraa 1.57.42'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.
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