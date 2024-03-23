Buse Naz Çakıroğlu: 'Olimpiyat öncesi kendimi test etmek istiyorum'

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılarak 2024 Paris Olimpiyatları öncesi kendini deneme fırsatı bulacak.

AA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 13:10
Buse Naz Çakıroğlu: 'Olimpiyat öncesi kendimi test etmek istiyorum'
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Kariyerinde çok sayıda madalya bulunan Buse Naz, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 51 kiloda gümüş madalya kazanarak adını kadın boks tarihine yazdırdı.

Milli boksör, son olarak 2023'te Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanarak, Paris 2024 Olimpiyatları için kota alma başarısı gösterdi.

Sırbistan'da 14-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla çalışmalarını sürdüren Buse Naz, olimpiyat öncesinde bu organizasyondan da altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Avrupa Şampiyonası'ndan güzel sonuçlarla dönmek istediklerini dile getiren milli boksör, "Hem güzel sonuçlarla dönmek hem de takım halinde şampiyon olmak istiyoruz. Dünya Şampiyonası'nda takım halinde dünya şampiyonu olmuştuk. Bu büyük ünvanımızı korumak istiyoruz. Şu an her şey yolunda. Güzel başladık, güzel ilerliyor. Tabii Avrupa şampiyonasından sonra olimpiyat var. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Paris Olimpiyatları'na geçen yıl Avrupa Oyunları'nda kota aldığını belirten Buse Naz, yaklaşık bir yıldır önemli bir maçta yumruk sallamadığını anlattı.

Avrupa Şampiyonası'nın bu açıdan da önemli olduğunu vurgulayan Buse Naz, şunları kaydetti:

"Hem rakiplerimin hem de kendi performansımı görmem için olimpiyat öncesi deneme olacak. Kariyerimde çok fazla Avrupa şampiyonluğu var. Burada da tekrar Avrupa şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. Olimpiyat öncesi kendimi görmek, test etmek istiyorum. Olimpiyat yaklaşıyor, yaklaştıkça heyecanlanıyoruz. Bize gün yetmiyor. Hafta 8-9 gün olsa çalışmak için daha fazla zamanımız olacak diye hissediyoruz. Hepimizin öncelikli hedefi olimpiyat şampiyonu olmak. Biz her sıklette olimpiyata gitmek değil, olimpiyat şampiyonu olmak istiyoruz. Hocalar, federasyon, Bakanlığımız bizden çok umutlu. Milletimiz de arkamızda, bu desteği, değeri görüyoruz. Kendimize bu destek ve değerle daha fazla güveniyoruz. Olimpiyat bizim için çok farklı olacak."


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