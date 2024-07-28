Buse Naz Çakıroğlu'nun Paris 2024 hedefi net: 'Tek düşüncem...'
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki hedefine ilişkin görüşlerini aktardı. Çakıroğlu, "Tek düşüncem 9 Ağustos'ta altın madalyayı almak için kürsünün ilk basamağına çıkmak ve İstiklal Marşımızı büyük bir coşku ile okutmak" ifadelerini kullandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksörü Buse Naz Çakıroğlu, Sabah'a açıklamalarda bulundu.
Paris 2024'ta işi şansa bırakmamaya kararlı olan Buse Naz, altın madalya hedefine konsantre olmuş durumda.
"TEK DÜŞÜNCEM ALTIN"
Buse Naz, Paris'teki hedefi sorulduğunda şu yanıtı veriyor:
"Tek düşüncem 9 Ağustos'ta altın madalyayı almak için kürsünün ilk basamağına çıkmak ve İstiklal Marşımızı büyük bir coşku ile okutmak."
Bu sene Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda kürsünün en üstünü gören Çakıroğlu, koleksiyonundaki tek eksik parça olan olimpiyat altınını almaya kararlı.
"KOMŞULARLA ÇAY PARTİSİ YAPACAĞIZ"
Başarısında annesi Duygu Çakıroğlu'nun büyük payı olduğunu belirterek bu yolculukta ailenin önemine vurgu yapan Buse, "Onların sadece biz değil herkes tarafından değer görmesi çok önemli. Komşularımız anneme hep beni soruyormuş, beni görmek istiyorlarmış. Antrenmanlar nedeniyle onları göremiyorum ama olimpiyatlar sonrası komşularla bir çay partisi yapacağız" dedi.
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