Remco Evenepoel Paris 2024'te altına uzandı!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yol bisikleti bireysel zamana karşı yarışlarında erkeklerde Remco Evenepoel, kadınlarda ise Grace Brown altın madalya kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yol bisikleti bireysel zamana karşı yarışlarda altın madalyalar, kadınlarda Avustralya'ya, erkeklerde ise Belçika'ya gitti.
Alexandre III Köprüsü'nde gerçekleştirilen yarışlarda kadınlarda, Avustralyalı Grace Brown, 39 dakika 38 saniye 24 saliselik derecesiyle altın madalya kazandı. Britanyalı Anna Henderson 41 dakika 9 saniye 83 saliseyle gümüş madalyaya uzanırken, 41 dakika 10 saniya 70 saliselik derecesiyle ABD'li Chloe Dygert bronz madalya aldı.
REMCO EVENEPOEL ALTINA UZANDI
Erkeklerde Belçikalı sporcu Remco Evenepoel, 36 dakika 12 saniye 16 saliselik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. İtalyan Filippo Ganna 36 dakika 27 saniya 8 saliselik süresiyle gümüş madalya kazanırken, bir başka Belçikalı bisikletçi Wout van Aert ise 36 dakika 27 saniye 79 saliselik süreyle bronz madalyaya uzandı.
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