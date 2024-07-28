Paris 2024'te 400 metre serbeste Avustralya damgası!
Fransa'nın başkent Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 400 metre serbest stil yarışları yapıldı. Bireysel erkeklerde Alman yüzücü Lukas Maertens altın madalyayı kazanırken kadınlarda Avustralyalı Ariarne Titmus ilk sırayı aldı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde yüzmede 400 metre serbest stil yarışları yapıldı.
Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen yarışlarda erkeklerde Alman sporcu Lukas Maertens altın madalya kazanırken, Avustralyalı Elijah Winnington gümüş, Güney Koreli Woomin Kim ise bronz madalya elde etti.
Kadınlarda ise Avustralyalı Ariarne Titmus altın, Kanadalı Summer McIntosh gümüş, ABD'li Katie Ledecky de bronz madalyanın sahibi oldu.
ABD VE AVUSTRALYA DOMİNASYONU
Erkekler 4x100 serbest stil bayrak yarışında ABD altın, Avustralya gümüş, İtalya bronz madalyaya ulaştı.
Kadınlar 4x100 serbest stil bayrak yarışında ise Avustralya altın, ABD gümüş, Çin bronz madalya kazandı.
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