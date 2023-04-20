Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 72 kiloda finale kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 19:38
Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
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Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Buse Tosun Çavuşoğlu, İsrailli Ilana Kratysh'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Ardından yarı finalde karşılaştığı İtalyan Dalma Caneva’yı 10-0'lık skorla geçen milli sporcu, adını finale yazdırdı.


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