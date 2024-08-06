Buse Tosun Çavuşoğlu repesaj mücadelesine çıkacak

Güreş kadınlar 68 kiloda ABD'li Amit Elor'a kaybeden Buse Tosun Çavuşoğlu, rakibinin finale çıkmasıyla repesajda mücadele etme hakkı kazandı.

AA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 00:11
Buse Tosun Çavuşoğlu repesaj mücadelesine çıkacak
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreşte ilk gün müsabakaları gerçekleştirildi.

Champ de Mars Arena'da yapılan karşılaşmalarda 68 kilodaki ilk maçında ABD'li Amit Elor'a kaybeden Buse Tosun Çavuşoğlu, rakibinin finale çıkmasıyla repesajda mücadele etme hakkı kazandı.

Elemelerde 60 kilo grekoromen son 16 turunda Romanya'lı Razvan Arnaut'a kaybeden Enes Başar ile 130 kilo grekoromen son 16 turunda Mısırlı Abdellatif Mohamed'e yenilen Muhammet Hamza Bakır ise rakiplerinin finale kalamamasıyla elendi.


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