Buse Tosun Çavuşoğlu repesaj mücadelesine çıkacak
Güreş kadınlar 68 kiloda ABD'li Amit Elor'a kaybeden Buse Tosun Çavuşoğlu, rakibinin finale çıkmasıyla repesajda mücadele etme hakkı kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreşte ilk gün müsabakaları gerçekleştirildi.
Champ de Mars Arena'da yapılan karşılaşmalarda 68 kilodaki ilk maçında ABD'li Amit Elor'a kaybeden Buse Tosun Çavuşoğlu, rakibinin finale çıkmasıyla repesajda mücadele etme hakkı kazandı.
Elemelerde 60 kilo grekoromen son 16 turunda Romanya'lı Razvan Arnaut'a kaybeden Enes Başar ile 130 kilo grekoromen son 16 turunda Mısırlı Abdellatif Mohamed'e yenilen Muhammet Hamza Bakır ise rakiplerinin finale kalamamasıyla elendi.
Spor Haberleri
- Filenin Sultanları, yarı final için sahaya çıkıyor!
- Hummels'ten Bologna'ya ret!
- Atıcılıkta altın madalya İtalya'nın!
- Buse Tosun Çavuşoğlu repesaj mücadelesine çıkacak
- PSG, Benfica'dan Joao Neves'i transfer etti
- Julian Alvarez için dev teklif: 75 milyon Euro
- 39 yaşındaki Mathieu Valbuena imzayı attı!
- Duplantis, altın madalyayı dünya rekoru kırarak aldı!
- Ersu Şaşma, Olimpiyat beşincisi oldu!
- 'Uygunsuz ortam' yarattığı gerekçesiyle men edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Açılış için tarih verdi: Instagram'a 3 şart!
- Şûrası olmayan şûra
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Son ankette fark açıldı!
- Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor
- 'Ulusların bayrakları kutsaldır'
- Konut kira zam oranı belli oldu
- Altın madalyalı yüzücü parkta uyudu!
- Görüşme sonrası Bakan Uraloğlu'ndan açıklama!
- ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı