Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda olay: 'Uygunsuz ortam' yarattığı gerekçesiyle men edildi
Paraguaylı yüzücü Luana Alonso, Paris Olimpiyat Köyü'nden "uygunsuz ortam" yarattığı gerekçesiyle uzaklaştırıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yeni bir skandal daha yaşandı. Paraguaylı yüzücü Luana Alonso, Paraguay Olimpiyat Komitesi tarafından Olimpiyat Köyü'nden ihraç edildi.
Paraguaylı Olimpiyat yüzücüsü Luana Alonso, Paris'teki resmi sporcu köyünden "uygunsuz bir ortam" yarattığı iddiasıyla çıkarıldı. Oyunların en dikkat çekici sporcularından biri olan Alonso, takımının kararı doğrultusunda köyden ayrılmak zorunda kaldı.
Sporcuların yarışma süresince antrenman yapmaları, dinlenmeleri ve diğer yarışmacılarla kaynaşmaları için konakladığı köyde yaşanan bu olay, Olimpiyatlarda yankı uyandırdı. Paraguay takımı, Alonso'nun 11 Ağustos Pazar günü sona erecek yarışmanın sonuna kadar köyde kalmasına izin vermedi.
Paraguay Olimpiyat Komitesi (COP) Başkanı Larissa Schaerer, ünlü yüzücü ve sosyal medya fenomeni Luana Alonso’yu Olimpiyat Köyü’nden çıkardı. Schaerer, Alonso'nun uzun süredir beklenen performans standartlarını karşılamadığını belirtti. Paraguaylı sporcu Luana Alonso'nun, Paris Olimpiyatları'nın ilk gününde emekliliğini açıkladıktan sonra köye sivil kıyafetlerle geri döndüğü iddia edildi. Tokyo Olimpiyatları'nda yarışan Alonso, bu kez takım arkadaşları arasında "uygunsuz bir atmosfer" yaratmakla suçlandı.
YARI FİNALLERDE ELENDİ
Olimpiyatlarda 100 metre kelebekte yarışan Luana Alonso, yarı finallere katılmayı kıl payı kaçırarak altıncı oldu.
Performans düşüklüğüyle dikkat çeken Alonso, kendi etkinliğinde yarıştıktan sonra yüzme sporundan emekli olduğunu açıkladı. Schaerer, "27 Temmuz Cumartesi günü yarıştı ve bitiminde emekliliğini açıkladı. Bundan haberimiz yoktu, antrenörünün bile haberi yoktu. Bu saygı duyduğumuz bir karardı" dedi.
Alonso, sosyal medya hesabından emekliliğini duyurdu:
"Artık resmileşti! Yüzmeden emekli oluyorum! Yüzme; hayal kurmama izin verdiğin için teşekkür ederim, bana savaşmayı, denemeyi, azmi, fedakarlığı, disiplini ve daha pek çok şeyi öğrettin. Sana hayatımın bir bölümünü verdim ve bunu dünyadaki hiçbir şeye değişmem çünkü hayatımın en iyi deneyimlerini yaşadım, bana binlerce sevinç, diğer ülkelerden her zaman kalbimde taşıyacağım arkadaşlar, eşsiz fırsatlar verdin. Bu bir veda değil, yakında görüşürüz."
KÖYDEN ÇIKARILIŞININ DETAYLARI
Paraguay Olimpiyat Komitesi Başkanı Schaerer, "E-postayı gönderdi ve delegasyonumuzun üyeliğini durdurma yetkisi verildi" diyerek Alonso’nun köyden çıkarılışını anlattı.
Ertesi gün, 28'i Pazar günü, Olimpiyat Köyü'nde ona rastladım. Dışarı çıkmak için giyinmişti, kendi kıyafetleriyle, delegasyonun kıyafetleriyle değil. Matheo Mateos'a kulaklık götürmeye gittiğini söylemiş.
Olimpiyat Köyü’nden ayrıldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Alonso, gelecekte Spor Bakanlığı için aday olmayı düşündüğünü de belirtti.
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