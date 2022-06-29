Buse Tosun'dan Akdeniz'de gümüş madalya
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda gümüş madalya elde etti
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda gümüş madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Buse, sırasıyla Fransız Pauline Lecarpentier, Cezayirli Thelleli Merzouk ve Tunuslu Khadija Jlassi'yi yenerek finale yükseldi.
Finalde yeniden karşılaştığı Fransız Pauline Lecarpentier'e bu kez 4-3 kaybeden milli sporcu, gümüş madalyayla yetindi.
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