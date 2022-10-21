Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'den bronz madalya
Boksörler Busenaz Sürmeneli 66 kiloda, Şennur Demir de +81 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu.
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli ile +81 kiloda ter döken Şennur Demir, şampiyonayı bronz madalya ile noktaladılar.
Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, +81 kiloda ise Şennur Demir yarı final müsabakalarına çıktılar. 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finalde rakibine 3-2 mağlup olarak bronz madalya kazandı. Şennur Demir ise +81 kilo yarı finalinde rakibine hakem kararıyla mağlup olarak şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.
ZEYNEP YETGİL'DEN DE BRONZ
Öte yandan İspanya Pontevedra’da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda ise kadınlar 53 kiloda mücadele eden milli güreşçi Zeynep Yetgil, Tayvanlı rakibi Meng Hsuan Hsieh’i 7-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- AKP'de artçı şok...
- Erdoğan 'hamburgere' şoke olmuş
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Loch Ness canavarının sırrı çözüldü!
- Başsavcıya 'Peker telefonu' iddiası