Antalyaspor 62 gün sonra 3 puan aldı! Antalyaspor 2-1 İstanbulspor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, İstanbulspor'u Luyindama'nın 90+7. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi 62 gün sonra 3 puan aldı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 22:12
Antalyaspor 62 gün sonra 3 puan aldı! Antalyaspor 2-1 İstanbulspor
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Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park Antalya mücadeledeyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

26. dakikada Mehremic'in golüyle öne geçen İstanbulspor'a ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor 45+1. dakikada Fernando ile karşılık verdi. Mücadelede son sözü 90+7. dakikada Luyindama söyledi.


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