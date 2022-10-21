Antalyaspor 62 gün sonra 3 puan aldı! Antalyaspor 2-1 İstanbulspor
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, İstanbulspor'u Luyindama'nın 90+7. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi 62 gün sonra 3 puan aldı.
Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Corendon Airlines Park Antalya mücadeledeyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
26. dakikada Mehremic'in golüyle öne geçen İstanbulspor'a ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor 45+1. dakikada Fernando ile karşılık verdi. Mücadelede son sözü 90+7. dakikada Luyindama söyledi.
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- AKP'de artçı şok...
- Erdoğan 'hamburgere' şoke olmuş
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- CHP'den neden ayrıldığını açıkladı
- Loch Ness canavarının sırrı çözüldü!