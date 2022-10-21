Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor'a mağlup oldu! Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Belediyespor: 2-3

Kadınlar Axa Sigorta Kupa Voley'in C Grubu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor'a 3-2 yenildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 16:51
Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor'a mağlup oldu! Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Belediyespor: 2-3
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Kadınlar Axa Sigorta Kupa Voley'de İzmir'de oynanan C Grubu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-11, 23-25, 20-25, 25-18 ve 11-15'lik skorlarla sona erdi. Sarı-kırmızlı takım gruptaki ikinci maçında yarın 15.30'da Sarıyer Belediyespor'la karşılaşacak.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Serhat Semiz

GALATASARAY HDI SİGORTA: Beren, İlkin, Ayçin, Gamze, Anthi, Popovic, Gizem, Nazlı Eda, Bihter, Bell, Fulden, Karmen, Sude

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Humay, Deniz, Sıla, Milanova, Ecenur, Atkinson, Eylül, Cansu, Radosova

SETLER: 25-11, 23-25, 20-25, 25-18, 11-15

SÜRE: 112 dakika (18, 26, 25, 27, 16)


Kadınlar Axa Sigorta Kupa Voley Galatasaray HDI Sigorta Nilüfer Belediyespor

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