Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 19:51
Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 24 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından şut, pas ve taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı idman 1 saat 10 dakika sürdü.


Atakaş Hatayspor beşiktaş antrenman

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