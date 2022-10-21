Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 24 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından şut, pas ve taktik çalışması yaptı.
Basına kapalı idman 1 saat 10 dakika sürdü.
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