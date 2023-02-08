Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'den yardım çağrısı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 17:49

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 17:49

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde zarar görenlere destek olmak için sporcu Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir Kahramanmaraş'a gitti.

Busenaz Sürmeneli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremzedelerin özellikle su, battaniye ve ekmeğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Busenaz Sürmeneli

Sürmeneli, paylaşımında "Gerçekten burası çok soğuk. İnsanların yardıma ihtiyacı var. Kalın giyinmeme rağmen ben bile çok üşüyorum ve dışarda duramıyorum. İnsanların tek istediği battaniye, su, ekmek. Bunları dikkate alalım. İnşallah bu zor durumu çabuk atlatırız. Görevliler gerçekten çok çalışıyor. Allah yardıncıları olsun. Dua edelim" ifadelerine yer verdi.

Şennur Demir

Şennur Demir, enkaz altında kalan boksör bir ağabeyi için kente geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle herkese geçmiş olsun. Gerçekten çok büyük bir yastayız. Depremin olduğu günün hemen ertesi günü buraya geldik. Burada bir boksör ağabeyimiz var. Şu an onun enkazını arıyoruz. Burada çok acil kışlık malzemelere ihtiyacımız var, özellikle battaniye, bere ve eldiven gerekli. Yine temel gıda malzemesine ihtiyaç var. Bebekler için bez, mama ve yiyecek istiyoruz. Bu malzemeler gönderilebilirse çok mutlu oluruz."