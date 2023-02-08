Kâğıtları attı... Spiker Dilara Gönder'den canlı yayında 'deprem' isyanı: 'Böyle ölümlü ders mi olur hocam?'

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 17:08

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 17:31

Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu süreçte ekranlarda da dikkat çeken anlar yaşanıyor.

Son olarak, Show TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Dilara Gönder, Jeoloji Mühendisi Ziyadin Çakır'ı konuk aldığı yayında yaşananlara isyan etti.

“BİZ SÜREKLİ DERSLERDEYİZ”

Gönder, "Bu kadar ölümlü ders mi olur? Bu da mı ders olsun bize? Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama" sözleriyle önündeki kâğıtları fırlattı.

Gönder şöyle konuştu:

“Böyle ders mi olur hocam ya, böyle ders mi olur? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize? Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kâğıdı hep boş. İşte buyurun sınav kâğıdı ekranda. Maraş’ı görelim. Bu sınav kâğıdı. Ders dediniz ya. 99 dersinin sınav kâğıdı. İzleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersin. Buyurun havadan görüntüler.”

“BALIKLAR BİLE DENİZİN ALTINDA DAHA GÜVENLİ”

Gönder kendisine “Maalesef millet olarak balık hafızasına sahibiz” denince de “Valla balıklar bile denizin altında daha güvende. Büyük balık küçük balığı yer ama küçük balıklar bile bizim bu apartmanlarda yaşayan insanlardan daha güvenli” şeklinde konuştu.