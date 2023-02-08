Cumhuriyet, deprem bölgesinden bildiriyor... Yurttaşlar iş makinelerinin önünü durdurup yalvarıyor

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 17:05

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 17:05

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 10 il yerle bir oldu. Deprem bölgesine giden Cumhuriyet ekipleri yaşananları anlık olarak okurları ve izleyicileriyle paylaşıyor.

Cumhuriyet muhabiri Sefa Uyar İskenderun'dan gözlemlerini aktardı. Yakını enkaz altında olan depremzedelerin iş makinelerinin önüne atladığını, iş makinelerini yalvararak durdurduğunu anlatan Uyar, bazı binaların kağıt gibi katlandığını söyledi.

İŞ MAKİNELERİNİ DURDURUP YALVARIYORLAR

Depremzedelerin çalışmaların geç başlamasından yakındığını anlatan Sefa Uyar, en önemli eksiğin su olduğunu belirtti.

Sefa Uyarın gözlemleri şöyle:

"Burada hem ana caddelerde hem ara sokaklarda yıkım çok büyük. Binaların büyük çoğunluğu yıkılmış. Zeminleri hasar almış. Bazı binaların ilk iki katı çökmüş. Bazı binalar kağıt gibi katlanmış durumda. Çalışmalar çok geç başlamış. Konuştuğumuz bazı yurttaşlar ailelerini kurtarmaya gelmişler. Örneğin bir aile ilk gün akşama kadar enkaz altındaki yakınlarından sesler geldiğini, komşularına telefonla enkaz altında olduklarını haber verdiğini ama çalışmaların başlamadığını söylüyorlar. Yardımın buraya ikinci gün öğleden sonra iş makineleriyle geldiğini, AFAD'ın hala gelmediğini, ya gönüllü kurtarma ekiplerinin olduğunu ya da kendilerinin kazmalarla küreklerle müdahale ettiklerini söylüyor. Bazı yurttaşlar iş makinelerinin önüne atladıklarını, yalvararak durduklarını ve müdahale ettiklerini söylüyor."

İşte Sefa Uyar'ın objektifinden, deprem bölgesinden fotoğraflar: