Büyük gurur! ABD'yi mağlup eden Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi!

Yayınlanma: 16.07.2023 - 06:36

Güncelleme: 16.07.2023 - 06:36

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin yarı final maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi. İlk sette Melissa Vargas, ikinci sette de Ebrar Karakurt'un şov yaptığı mücadelede Filenin Sultanları finale yükseldi.

ABD: 1 - TÜRKİYE: 3

Salon: College Park Center

Hakemler: Myoi Sumie (Japonya), Maroszek Wojciech (Polonya)

ABD: Drews, Lanier, Washington, Hancock, Robinson, Ogbogu (Wong-Orantes, Skinner, Frantti, O'Neal, Thompson, Rettke)

Türkiye: Elif Şahin, Eda Erdem, İlkin Aydın, Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay)

Setler: 21-25, 14-25, 26-24, 25-27

TRİBÜNLERDE BÜYÜK COŞKU

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları ile ABD karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda ilk sette Melissa Vargas'ın performansı dikkat çekti. İkinci sette yıldızlaşan isim Ebrar Karakurt oldu.

Texas Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadele dolu tribünler önünde oynandı. Türk taraftarlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçına büyük ilgi gösterdi. Voleybolda 'eşit oyun' kapsamında ilk sette Melissa Vargas farklı renkte bir forma giydi.

İLK ÇEYREKTE MELİSSA VARGAS ŞOV

Heyecan dolu maça hızlı başlayan taraf Filenin Sultanları oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda genç yıldız Melissa Vargas'ın performansı dikkat çekti. Filenin Sultanları ilk seti 25-21 üstün tamamladı. Karch Kiraly'nin 2 mola hakkını setin henüz ortasında kullanması dikkat çekti. Melissa Vargas ilk seti 7 sayıyla kapattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Andrea Drews ilk çeyrekte 10 sayı üretti.

EBRAR KARAKURT AĞIRLIĞINI HİSSETTİRDİ

Mücadelenin ikinci çeyreğine ABD, 2-0'lık skorla başladı. Art arda gelen iki fileye temas kararı sonrası A Milli Kadın Voleybol Takımı bir anda skoru dengeledi.

Derya Cebecioğlu'nun sayısıyla Filenin Sultanları rakibi karşısında 4-3'lük üstünlüğü yakaladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ebrar Karakurt'un etkili performansı sonrası skoru bir anda 11-7'ye getirdi.

HANCKOK DOKUNDU, SANTARELLI İTİRAZ ETTİ

Karşılaşmanın 15-10'luk skorla devam ettiği ikinci sette servisin karşılanmasının ardından Hanckok topa dokundu ve sayı ABD'ye verildi. Hanckok'un artı oyuncu olması nedeniyle A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli itirazda bulundu. Hakem kararını değiştirdi ve skor 16-10 oldu.

Müsabakanın ikinci setine etkili bir başlangıç yapan Ebrar Karakurt, son anlarda bir kez daha sahneye çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt'un üst üste iki blok sayısı ve Melissa Vargas'ın hücumunda fark bir anda 10 sayıya kadar çıktı. Filenin Sultanları rakibi karşısında skoru 23-12 yaptı.

Ebrar Karakurt'un şov yaptığı ikinci sette ABD'ye karşı 25-14'lük üstünlük kuran Filenin Sultanları setlerde durumu 2-0'a getirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk iki sette 9 blok sayısı bulması dikkat çekti.

Zehra Güneş 3 blok sayısı bulurken diğer isimler şu şekilde sıralandı:

2- Elif Şahin

2- Ebrar Karakurt

1- Eda Erdem Dündar

1- Melissa Vargas

ABD ÜÇÜNCÜ SETİ KAZANDI

Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas üçüncü setin son anlarında etkili bir oyun sahaya koydu. Genç yıldızın üst üste aldığı sayılar sonrası skor bir anda 21-19'a geldi. Türkiye, Ebrar Karakurt'un yerdeyken bulduğu üst üste 2 sayı sonrası ABD karşısında maç sayısı şansı yakaladı.

Filenin Sultanları maç sayısı şansını 2 kez kullanamadı ve ABD setten 26-24 galip ayrıldı. Setlerde durum 2-1'e geldi.

ZEHRA GÜNEŞ DUVAR ÖRDÜ, FİLENİN SULTANLARI FİNALDE

Heyecan dolu maçın dördüncü setinde Filenin Sultanları'nda yıldızlaşan isim Zehra Güneş oldu. Blok sayıları ve rakiplerine karşı gösterdiği performansla dikkat çeken Zehra Güneş'in performansı parmak ısırttı.

Zehra Güneş set 20-16'ye geldiğinde 7'nci sayısını üretti. Filenin Sultanları 6'ncı maç sayısında 27-25'lik üstünlük kurdu ve finale yükseldi.

FİNALDE RAKİBİMİZ ÇİN

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin finalinde Çin'in rakibi oldu. Filenin Sultanları'nın rakibi Çin, yarı finalde Polonya'yı 3-0'lık skorla geçmişti.