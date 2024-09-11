Büyük heyecan 'Tour of İstanbul' başlıyor

Yayınlanma: 11.09.2024 - 14:49

Güncelleme: 11.09.2024 - 14:49

2023’te başlayan ve ilk organizasyonun hemen ardından 2.2’den 2.1 kategorisine yükselmeyi başaran Tour of İstanbul, bu yıl 12-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 15 ülkeden 22 takımla gerçekleşecek tura, kategori yükseldiği için, ilk kez bir World Team de (Dünya Takımı) katılacak. Bu takım; dünyanın en önemli turu olan Fransa Bisiklet Turu katılımcılarından Astana olacak. Turda World Team olmaya aday 5 ProTeam de yarışacak. Turun diğer ekiplerinin 15’i Continental Team (Kıta Takımı) ve 1’i de National Team (Ulusal Takım) olacak.

BU YIL YARIŞTA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR DA VAR

Tour of İstanbul’un ev sahibi İBB, sahada takımıyla yer alacak. Yeni kurulan bisiklet takımı İstanbul Büyükşehir Belediye Spor ilk kez boy gösterecek. Önce ProTeam olmaya amaçlayan İBB Spor, uzun vadede World Team seviyesine çıkmayı hedefliyor. Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi de turun diğer Türk takımları olacak.

ŞAMPİYON PEDALLAR HEYECANI KATLAYACAK

Tour of İstanbul’da 22 takım adına toplam 154 bisikletçi pedal çevirecek. Bu isimler arasında en çok dikkat çekenler kuşkusuz ilk senenin şampiyonu Gustav Wang ve ikincisi Gianni Marchand olacak. 2024 Türkiye Turu İkincisi Merhawi Kudus, Paris-Nice yarışında etap kazanan Mathieu Burgaudeau ve Manuele Tarozzi de İstanbul’da klasman için kıyasıya mücadele edecek. İstanbul’da yarış kazanmayı çok seven Timothy Dupont, Milan Menten ve Luca Colnaghi gibi sprinterler de Tour of İstanbul’da heyecanı artıracak isimler olacak.

TESTERE GİBİ PARKUR

Ormanlar, dereler, göller ve binlerce yıllık kültürel zenginlikleriyle muhteşem etaplardan oluşan Tour of İstanbul’un parkuru sporcular için hiç de kolay olmayacak. Parkur, inişli-çıkışlı yapısı nedeniyle, adeta bir ‘testere’ye benzetiliyor. Uzun yokuşlar veya düzlükler olmadığı için bisikletçiler, sürekli değişen bir parkur yapısına göre pedal çevirmek zorunda kalacak. Ayrıca Tour of İstanbul’da geçen yıla göre bir parkur değişti. Arnavutköy’ün yerine Çatalca parkuru konuldu. 164,2 Km uzunluğundaki Çatalca-Çatalca arasındaki mesafe aynı zamanda turun en uzun etabı niteliğinde. Bisiklet turlarında ikonik etaplar hariç, diğer parkurlarda değişikliğe gidilebiliyor.

İstanbul Maratonu gibi Tour of İstanbul da iki kıta arasında yapılan tek bisiklet turu özelliğine sahip. Yenikapı-Yenikapı final etabında bisikletçiler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Anadolu yakasına geçecek. Bostancı’dan dönüş alacak olan bisikletçiler, Avrasya Tüneli kullanarak Avrupa yakasına dönecek. Tarihi Yarımada bölümü de Haliç ve boğaz manzarası eşliğinde tarih içinde eşsiz bir yolculuk olacak.

BİR GÜNDE İKİ TUR! VATANDAŞLAR DA BİSİKLET BİNECEK

Tour of İstanbul’un final gününde vatandaşların katılacağı Tarihi Yarımada Bisiklet Turu da yapılacak. Tour of İstanbul’un 15 Eylül’deki final etabından önce yapılacak etkinliğe 16 yaş ve üzerindeki bisiklet severler katılabilecek. 5. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu, saat 09.00’da Yenikapı’dan başlayacak. Balat’tan dönüş alacak olan tur 10.30’da yine Yenikapı’da sona erecek.

TOUR OF İSTANBUL’DA YARIŞACAK TAKIMLAR

Astana QAZAQSTAN TEAM (Kazakistan)

Lotto Dstny (Belçika)

Totalenergies (Fransa)

VF Group-Bardiani CSF-Faizane (İtalya)

Corratec Vini Fantini (İtalya)

Team Novo Nordisk (ABD)

Terengganu Cyling Team (Malezya)

Mazowsze Serce Polski (Polonya)

Airtrox-Carl Ras (Danimarka)

Adria Mobil (Slovenya)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Türkiye)

Spor Toto Cycling Team (Türkiye)

Tarteletto Isorex (Belçika)

Bike Aid (Almanya)

Team Vorarlberg (Avusturya)

Vino Sko Team (Kazakistan)

Voster Ats Team (Polonya)

Universe Cycling Team (Hollanda)

Illes Balears Arabay Cycling (İspanya)

Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)

Team Storck Metropol Cycling (Almanya)

Bulgarian National Team (Bulgaristan)

TOUR OF İSTANBUL ETAPLARI VE YARIŞ TAKVİMİ

1. Etap: Çatalca-Çatalca

Mesafe: 164,2 Km

Tarih: 12 Eylül 2024

Başlama Saati: 10.30

Yaklaşık Bitiş Saati: 14.39

2. Etap: Şile-Şile

Mesafe: 137,8 Km

Tarih: 13 Eylül 2024

Başlama Saati: 11.00

Yaklaşık Bitiş Saati: 14.43

3. Etap: Beykoz-Polonezköy

Mesafe: 118,3 Km

Tarih: 14 Eylül 2024

Başlama Saati: 11.00

Yaklaşık Bitiş Tarihi: 14.02

4. Etap: Yenikapı-Yenikapı

Mesafe: 86,1 Km

Tarih: 15 Eylül 2024

Başlama Saati: 11.00

Yaklaşık Bitiş Saati: 12.57

TUR OF İSTANBUL’UN MAYOLARI

Turuncu: Genel klasman lideri

Mavi: En iyi sprinter

Yeşil: En iyi tırmanışçı

Beyaz: Saygı sprint prim lideri

TOUR OF İSTANBUL ÖDÜLLERİ

Tour of İstanbul’da toplam 32 bin 400 Euro ödül dağıtılacak.