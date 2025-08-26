Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cadillac Formula 1 Takımı'nın pilotları belli oldu!

Cadillac Formula 1 Takımı'nın pilotları belli oldu!

26.08.2025 17:08:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Cadillac Formula 1 Takımı'nın pilotları belli oldu!

Fin sürücü Valtteri Bottas'ın ve Meksikalı pilot Sergio Perez'in, 2026 yılında Cadillac Formula 1 Takımı'nda yarışacağı açıklandı.

Valtteri Bottas ve Sergio Perez, 2026 Formula 1 sezonunda Cadillac için yarışacak.

Cadillac'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Fin sürücü Bottas'ın ve Meksikalı pilot Perez'in 2026 yılı sürücü kadrosuna dahil edildiği duyuruldu.

BOTTAS VE PEREZ'DEN İLK AÇIKLAMA

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Perez, Cadillac takımının parçası olmanın kariyerinde inanılmaz heyecan verici yeni bir bölüm olduğunu belirterek, "İlk görüşmelerimizden itibaren bu projenin ardındaki tutku ve kararlılığı hissedebildim" ifadesini kullandı.

Bottas ise Cadillac takımı ile görüşmeye başladığı andan itibaren farklı duygular hissettiğini aktararak, "İddialı ama aynı zamanda gerçekçi bir şey. Bu sadece bir yarış projesi değil, uzun vadeli bir vizyon" değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan otomobil üreticisi General Motors'un (GM) lüks araçlar tasarlayan ve üreten bir markası Cadillac, daha önce NASCAR dahil çeşitli motor spor yarışlarına katıldı.

Cadillac, gelecek yıl Formula 1 yarışlarında 11. takım olarak yer alacak.

İlgili Konular: #formula 1 #Sergio Perez #Valtteri Bottas #Cadillac

İlgili Haberler

F1 Belçika GP'de zafer Oscar Piastri'nin!
F1 Belçika GP'de zafer Oscar Piastri'nin! McLaren takımının Avusturalyalı pilotu Oscar Piastri, Formula 1 sezonunun Belçika'da koşulan 13. yarışında damalı bayrağı ilk geçen isim oldu.
F1 Macaristan GP'de zafer Lando Norris'in!
F1 Macaristan GP'de zafer Lando Norris'in! McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris, Macaristan'da koşulan Formula 1 sezonunun 14. yarışında damalı bayrağı ilk gören isim oldu.
F1'de tarihi yarış: Lando Norris kendi evinde zafere ulaştı... Nico Hulkenberg bir ilki başardı!
F1'de tarihi yarış: Lando Norris kendi evinde zafere ulaştı... Nico Hulkenberg bir ilki başardı! McLaren takımının İngiliz sürücüsü Lando Norris, Britanya'da koşulan Formula 1 sezonunun 12. yarışında damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri ikinci olurken Kick Sauber takımının Alman pilotu Nico Hulkenberg üçüncü olarak kariyerinde ilk kez podyum sevinci yaşadı.