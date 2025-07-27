Cumhuriyet Gazetesi Logo
F1 Belçika GP'de zafer Oscar Piastri'nin!

F1 Belçika GP'de zafer Oscar Piastri'nin!

27.07.2025 19:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
F1 Belçika GP'de zafer Oscar Piastri'nin!

McLaren takımının Avusturalyalı pilotu Oscar Piastri, Formula 1 sezonunun Belçika'da koşulan 13. yarışında damalı bayrağı ilk geçen isim oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 13. etabı olan Belçika Grand Prix'si ile devam etti.

Belçika'nın Stavelot kentindeki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilen yarış 44 tur üzerinden koşuldu.

GEÇ BAŞLADI

Mücadelede yoğun yağmur sebebiyle normal saatinden 1 saat 20 dakika geç başladı.

Lando Norris bu sezon 4. kez pole pozisyonunda yer alsa da yarışın 5. turunda zirveye yerleşen McLaren pilotu Oscar Piastri, üstünlüğünü kalan turlarda da sürdürdü ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Image

Avustralyalı pilotun takım arkadaşı Lando Norris ikinci oldu. Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarışı üçüncü sırada tamamladı. Red Bull pilotu Max Verstappen ise dördüncü sırada yer aldı.

6. YARIŞ GALİBİYETİ

Sezonda şu ana kadar McLaren pilotlarından Oscar Piastri 6, Lando Norris 4, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

İlgili Konular: #formula 1 #McLaren #Oscar Piastri

İlgili Haberler

Joseph KosInskI’in yönettiği Brad Pitt’in başrolde olduğu ‘F1 Filmi’ gösterimde: Umut, strateji midir
Joseph KosInskI’in yönettiği Brad Pitt’in başrolde olduğu ‘F1 Filmi’ gösterimde: Umut, strateji midir Para her şey midir, tutku yaşamımızın neresindedir, vitrinde olmak insana ne katar, arkadaşlık ve takımdaşlık ruhu nerede başlar, umut strateji midir? Sinema salonundan çıktığınızda size bu soruları sorduran ve sizi bunlar üzerine düşündürmeye iten bir film, “F1: The Movie”.
F1 Kanada GP'de Mercedes'ten çifte podyum!
F1 Kanada GP'de Mercedes'ten çifte podyum! Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell, Kanada'da koşulan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışında damalı bayrağı gören ilk isim oldu.
F1'de tarihi yarış: Lando Norris kendi evinde zafere ulaştı... Nico Hulkenberg bir ilki başardı!
F1'de tarihi yarış: Lando Norris kendi evinde zafere ulaştı... Nico Hulkenberg bir ilki başardı! McLaren takımının İngiliz sürücüsü Lando Norris, Britanya'da koşulan Formula 1 sezonunun 12. yarışında damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri ikinci olurken Kick Sauber takımının Alman pilotu Nico Hulkenberg üçüncü olarak kariyerinde ilk kez podyum sevinci yaşadı.