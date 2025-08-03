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F1 Macaristan GP'de zafer Lando Norris'in!

F1 Macaristan GP'de zafer Lando Norris'in!

3.08.2025 18:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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F1 Macaristan GP'de zafer Lando Norris'in!

McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris, Macaristan'da koşulan Formula 1 sezonunun 14. yarışında damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

Formula 1'de sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'sini Lando Norris kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta ikinci sırayı Oscar Piastri aldı.

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PODYUMDA SON SIRA RUSSELL'IN

Mercedes pilotu George Russell yarışı üçüncü sırada bitirdi. Ferrari pilotu Charles Leclerc ise dördüncü sırada yer aldı.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 5, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull takımının pilotu Max Verstappen'in ise 2 galibiyeti bulunuyor.

Formula 1'de sezonun 15. yarışı Hollanda GP, 31 Ağustos'ta koşulacak.

İlgili Konular: #formula 1 #Lando Norris #McLaren #Oscar Piastri

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