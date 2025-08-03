F1 Macaristan GP'de zafer Lando Norris'in!

Formula 1'de sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'sini Lando Norris kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta ikinci sırayı Oscar Piastri aldı.

PODYUMDA SON SIRA RUSSELL'IN

Mercedes pilotu George Russell yarışı üçüncü sırada bitirdi. Ferrari pilotu Charles Leclerc ise dördüncü sırada yer aldı.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 5, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull takımının pilotu Max Verstappen'in ise 2 galibiyeti bulunuyor.

Formula 1'de sezonun 15. yarışı Hollanda GP, 31 Ağustos'ta koşulacak.