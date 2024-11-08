Çağdan Atan'dan sitem: 'Başakşehir de bu ülkenin takımı'

Yayınlanma: 08.11.2024 - 09:30

Güncelleme: 08.11.2024 - 09:38

UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kalan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, şanssız goller yediklerini ve galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, "Sıkıntılı bir periyottan geçiyorduk. Avrupa’daki ikinci maçta istemediğimiz bir skor, ligde de son haftalarda yediğimiz kolay gollerle kaçırdığımız galibiyetler buraya sıkıntılı gelmemizi sağladı. Takımımdan umudu kesmedim, insanlara tavsiyem Başakşehir'den ümidi kesmesinler" ifadelerini kullandı.

"Maç öncesinde bir uygulamadan 'Beşiktaş kazandı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe'de' mesajını aldım. Başakşehir de bu ülkenin takımı" sözlerini kullanan Atan şöyle konuştu:

"Avrupa’da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor. İnsanlara mesajım Başakşehir'den umudu bu kadar kolay kesmesinler, Türkiye ligi üç takımdan ibaret değil. Galibiyeti kaçıran taraftık, bugün farklı oynadık. Uzun zamandır kullanmadığımız, çok az kullandığımız farklı bekleme formasyonunu iyi uyguladık, bu beni mutlu etti. Şanssız goller yedik. 2-0 yapabilecek pozisyonları yakaladık, maç bize gelmişti. Bu bizim için kırılma noktası, pozitif yanlarını alıp pazar günü oynayacağımız Beşiktaş maçına hazırlanacağız."

Atan, "Daha önce Türk takımları Kopenhag'da 5 kez sahaya çıktı ve tamamını kaybetti, ilk kez bir Türk takımı buradan beraberlikle ayrıldı. Ne söylemek istersiniz?" sorusunu, "Bunun farkında olanlar var mı bilmiyorum. Oyuncularım bunu gerçekleştirdi, hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. UEFA Konferans Ligi'nde en kötü olarak 24 takım arasına girip, yolumuza devam etmek istiyoruz. Bugün olanların beni daha fazla hırslandırdığını söyleyebilirim" şeklinde yanıtladı.