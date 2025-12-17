Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.12.2025 20:26:00
Güncellenme:
AA
Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'e şans tanımadı!

Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında kendi evinde ağırladığı Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Galatasaray Daikin'i konuk etti.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip set vermeden 3-0 kazandı.

ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Eczacıbaşı ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. Galatasaray ise bu sezonki 4. mağlubiyetini yaşadı.

Ligde bir sonraki hafta Eczacıbaşı Dynavit, Aydın BBSK'ye konuk olacak. Galatasaray Daikin ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack Kisal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Bengisu Aygün, Stysıak (Simge Aköz, Rettke, Meliha Diken, Boden)

Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Grobelna, Sylla (Eylül Yatgın, Carutasu, Ayçin Akyol, Lukasik, Bongaerts)

Setler: 25-23, 25-17, 25-21

Süre: 85 dakika (30, 27, 28)

İlgili Konular: #galatasaray #voleybol #eczacıbaşı dynavit

