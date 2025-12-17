Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara kararı!

Galatasaray, ocak ayında yapmayı planladı transferler öncesi bir dizi ayrılık kararı aldı. Gözden çıkarılan 3 ismin yanı sıra Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara'da da flaş gelişmeler yaşanabilir. Sarı-kırmızılı ekibin Ahmed Kutucu, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'i gözden çıkardığı iddia edildi.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre, ayrılığı gündeme gelen Kaan Ayhan'ın sezonu Galatasaray'da tamamlayacağı aktarıldı.

BARIŞ ALPER VE GABRIEL SARA İÇİN VEDA İHTİMALİ

Öte yandan Galatasaray yönetiminin Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara için flaş bir karar aldığı haber detayında yer aldı. Buna göre yönetim, cazip teklif gelmesi durumunda iki ismin de ayrılığına sıcak bakabilir.

ICARDI DEVRE ARASINDA AYRILMAYACAK

Son olarak Mauro Icardi'nin de ocak ayında takımdan ayrılmayacağı, Arjantinli yıldızın yeni sezonda da Galatasaray forması giymeye devam etmesinin beklendiği vurgulandı.