Çağdaş Atan, turun ardından transferi duyurdu!

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Norveç'in Viking ekibiyle 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükselen İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, "Çok mutluyuz. Çok zor bir eşleşmeydi. Herkes de bunun farkındaydı. Turun favorisine karşı turu geçtiğimiz için mutluyuz. İlk 45 dakikasını harika planlayıp harika uyguladık. Birkaç çok net pozisyon yakaladık. Çok efektif oynadık. Çok iyi baskılar yaptık. Birebir eşleşmelerde rakibe büyük problemler çıkardık ve uzun topla oynamaya yönlendirdik. Çok şanssız ve hak etmediğimiz bir gol yedik. Gole erken reaksiyon vermek kırılma oldu. Soyunma odasından iyi dönmemek bugün beni mutsuz eden tek şey oldu. İlk yarıda aldığımız avantajın etkisi tedbirli oynamaya itti bizi. Oyuna girenler bizi diri tuttu. Rakibe net gol pozisyon vermedik. Kazanarak bitirmek isterdik ama böyle güçlü bir takıma karşı turu geçmek bizim için mutluluk verici. Şimdi Kayserispor maçına konsantre olacağız" diye konuştu.

Play-off turunda ilk maçını kazanan Rumen takımı Universitatea Craiova'yla eşleşmeyi beklediklerini söyleyen Atan, "Rumen takımı gelecek gibi gözüküyor. Bize de ligin liderlerini çekmek yakışırdı. Rumen takımı çok iyi bir takım. Çok güzel atmosfer yapıyorlar. Bize de böyle zor bir kura yakışırdı ama hiçbir şey kolay değil. Bunlarla mücadele etmeye alışığız. Pazar günkü maçtan sonra o maçı düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.

Eldor Shomurodov'un beklediklerinden iyi bir oyuncu olduğunu kaydeden Atan, "Hücum bölgesinin üç alanında da oynayabilen bir oyuncu. Çok istediğimiz bir oyuncuydu, repertuarı beklediğimizden geniş. Top ayağındayken bağlantı oyunu oynaması, pas kabiliyeti etkileyici boyutta. Önde üç iyi oyuncumuz var" şeklinde konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transferi gündemde olan Abbosbek Fayzullaev ile ilgili de değerlendirmede bulunan Çağdaş Atan, "Şu an savaş durumundan dolayı Rusya'ya uygulayan ambargo neticesinde sokamıyorsunuz. Bonservis ödeyecek durumdayız ama bu yüzden farklı prosedürler çıkıyor. Başkanımız bağlantılarını kullanmaya çalışıyor, bir şekilde çözülecek. Oyuncu da biz de sabırsızız. En kısa zamanda çözülecektir diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.