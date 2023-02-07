Çağlar Söyüncü fırsatçılara isyan etti! 'Cezasız kalmamalı'

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından fırsatçılık yapanlara çok sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:13
Çağlar Söyüncü fırsatçılara isyan etti! 'Cezasız kalmamalı'
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Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay'da da hissedildi.

Bu üzücü haberin ardından her geçen saat hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayısı artmaya başladı. Bu duruma sporcular da kayıtsız kalmadı ve sosyal medyada seferber oldular.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN SERT TEPKİ

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Türkiye'de meydana gelen üst üste deprem felaketlerinin ardından fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi.

Çağlar Söyüncü paylaşımında, "Ülke yasa boğulmuş, göçük altından hala canlar kurtarılmaya çalışılırken, insanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniye fiyatlarını 5 katına çıkardıklarını okuyoruz, görüyoruz. Bunlar cezasız kalmamalı, peşleri bırakılmamalı!" ifadelerini kullandı.


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