Depremzedeler için yardım toplayan Haluk Levent, bağış yapan isimleri açıkladı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 08:59

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 10:33

Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) aracılığıyla, Kahramanmaraş ve Elbistan'daki depremlerden etkilenenler yardım toplayan sanatçı Haluk Levent, son olarak bağış yapan isimleri paylaştı.

"İLK ARAYAN KIVANÇ TATLITUĞ OLDU"

Levent, "Dayanışma adına ilk arayan Kıvanç Tatlıtuğ 200 bin lira bağış yaptı. Merih Demiral aradı. 1 milyon lira bağış yaptı" dedi.

AHBAP aracılığıyla yardım toplayan Levent, destek veren bazı kurum ve şahısların isimlerini paylaşarak, "Dayanışma adına ilk arayan Kıvanç Tatlıtuğ oldu. 200 bin lira bağış yaptı. Ayrıca lojistik ihtiyaç için destek vereceğini söyledi. Ardından Merih Demiral aradı. 1 milyon lira bağış yaptı. Ve sevgili kardeşim Murat K. kardeşim 325.646 usd bağış yaptı. Önce Mert Hakan Yandaş aradı. 200 bin lira Efsane futbolculardan Hakan Balta ve eşi Derya Balta 300 bin lira bağış yaptı ve Mustafa Ceceli 200 bin lira Hemen sonrasında Emre Kılınç 150 bin lira bağış yaptı. Ve Papara 2 milyon 500 bin lira bağış yaptı" ifadelerini kullandı.

"TIKTOK TÜRKİYE 100 BİN DOLAR BAĞIŞ YAPTI"

Haluk Levent, şöyle devam etti:

"Mirzaoğlu Holding, 1 milyon TL, oyuncu Burak Deniz 150 bin TL, Sevgili akrabam Edis Görgülü ise 400 bin TL bağış yaptı. Burak Yılmaz 300 bin TL, Levent Ağan 300 bin TL, Selcoin 200 bin TL, Uğur Denizcilik 500 bin TL bağış yaptı.

TikTok Türkiye 100 bin dolar, Nevzat Aydın 1 milyon TL, Gözde Akpınar 1 milyon TL, Fatih Koparan 100 bin TL, Celil Nalçakan 100 bin TL, dil okulları Just English Dil Okulları 200 bin dolar bağış yaptı. Kadir Tastan kardeşim 100 bin TL, Kurmay Yayın 200 bin TL bağış yaptı."

AFAD, Maraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10 ilde bin 762 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 68 kişinin yaralandığını, 5 bin 606 binanın yıkıldığını açıklamıştı.